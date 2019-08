फोन टैपिंग मामले की सीबीआई जांच कराएगी कर्नाटक की बीजेपी सरकार, सिद्धारमैया बोले- 'ऑपरेशन लोटस' की भी...

जेडीएस की अगुवाई वाली पूर्व गठबंधन सरकार के दौरान फोन टैपिंग के आरोप सामने के कुछ दिनों बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए. वहीं सिद्धरमैया ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि येदियुरप्पा सरकार को कथित 'ऑपरेशन लोटस' की जांच करनी चाहिए, जिसकी वजह से कर्नाटक की जेडीएस-कांग्रेस सरकार गिर गई. सिद्धारमैया ने ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक में 'ऑपरेशन कमल' के आरोप फोन टैपिंग मामले जितने ही गंभीर हैं, मैं मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से ऑपरेशन कमल के लिए भी सीबीआई जांच की मांग करता हूं. उन्होंने लिखा कि मैंने सुना है कि उन्होंने मेरी सलाह को ध्यान में रखते हुए फोन टैपिंग मामले की जांच के आदेश दिए हैं. उम्मीद है कि इस मामले के लिए वह जांच के आदेश देंगे.

Allegations of 'Operation Kamala' being done in Karnataka is as serious as allegations of Phone tapping.



I urge @BSYBJP to order CBI investigation into alleged Operation Kamala also. I heard they acted on my advice in phone tapping case & I hope they act on this issue as well.