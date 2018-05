जाबांज सिख पुलिसकर्मी ने मुस्लिम युवक को भीड़ से बचाया, सोशल मीडिया पर मिल रही जमकर तारीफ

नैनीताल जिले के रामनगर में एक मंदिर के पास हिंदू लड़की के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में मिले मुस्लिम युवक को आक्रोशित भीड़ के चंगुल से उत्तराखंड के एक जाबांज सिख पुलिसकर्मी द्वारा बचाये जाने का वीडियो वायरल हुआ है.अपर पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) अशोक कुमार ने बताया कि यह घटना मंगलवार की है, जब मुस्लिम युवक हिंदू लड़की से मिलने रामनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर ​गर्जियादेवी मंदिर गया था. सोशल मीडिया पर सिख पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ हो रही है.यह भी पढ़ें : VIDEO: चलती ट्रेन में फिसला बच्ची का पैर, जवान ने कुछ इस तरह बचाई जान उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को इस बात की भनक लग गई और वे प्रेमी युगल को सबक सिखाने के लिए मंदिर पहुंच गए. क्षेत्र में हंगामा होने की सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक गगनदीप सिंह मौके पर पहुंचे. वहां, हिंदू समुदाय के उग्र हो गए लोग लड़का-लड़की के ​कथित रूप से आपत्तिजनक हालत में मिलने का आरोप लगाते उन पर हमले की तैयारी कर रहे थे. सोशल मीडिया पर इस सिख पुलिसकर्मी के साहस की जमकर तारीफ हो रही है.

It was heartening to see on Youtube the videos of a brave young Sikh police officer, Gagandeep Singh, saving the life of a Muslim youth who may have been lynched by a frenzied Hindutva mob had it not been for the courageous intervention of Gagandeep.