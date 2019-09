ह्यूस्टन पहुंचे पाकिस्तानी सिंधी बोले- पीएम मोदी से कहेंगे हमें भी चाहिए आजादी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के ह्यूस्टन दौरे के बीच पाकिस्तान द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर सिंधी एक्टिविस्ट जफर ने कहा कि वह पीएम मोदी से गुहार लगाएंगे कि उन्हें आजादी दिलवाएं. 'सिंधी लोग एक संदेश के साथ ह्यूस्टन पहुंच चुके हैं. जब सुबह मोदीजी सुबह यहां से गुजरेंगे और हम उन्हें मैसेज देंगे कि हमें आजादी चाहिए. हमें उम्मीद है कि मोदीजी और राष्ट्रपति ट्रंप हमारी मदद करेंगे.' न्यूज एजेंसी से बात करते हुए जफर ने यह बात कही.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करने तथा अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए शनिवार को ह्यूस्टन पहुंचे और उन्होंने यहीं के अंदाज में कहा ‘हाउडी ह्यूस्टन'. मोदी ने पहुंचने के बाद ट्वीट किया ‘हाउडी ह्यूस्टन'. साथ ही कहा, ‘ह्यूस्टन में दोपहर में मौसम अच्छा है. इस गतिशील और ऊर्जावान शहर में आज और कल अनेक कार्यक्रमों के प्रति आशान्वित हूं.'

