सीमापुरी में CAA विरोधी हिंसा के मामले में गिरफ्तार 5 लोगों में 2 बांग्लादेशी भी शामिल

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में दो बांग्लादेशियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार 5 लोगों में से 2 बांग्लादेशी हैं, जबकि दो अन्य उत्तर प्रदेश से और एक सीमापुरी का निवासी है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी मोहम्मद शोएब (19), पीलीभीत निवासी मोहम्मद आमिर (24), सीमापुरी निवासी यूसुफ (40) और बांग्लादेशी नागरिकों-मोहम्मद आजाद और मोहम्मद सुभान के रूप में हुई है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन पांच लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है और उन्हें किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया है.

Seemapuri violence during anti-Citizenship Amendment Act protests: Special Investigation Team of Delhi Police Crime Branch has arrested total 5 people including 2 Bangladeshi nationals.