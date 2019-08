SC ने सीताराम येचुरी को दी श्रीनगर जाने की अनुमति, एक विद्यार्थी को भी मिली माता-पिता से मिलने की इजाज़त

सुप्रीम कोर्ट ने वाम नेता सीताराम येचुरी को जम्मू एवं कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ता से मिलने की अनुमति दी. सीताराम येचुरी ने पहले जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था. येचुरी (Sitaram Yechury) के साथ ही एक छात्र को भी अपने माता-पिता से मिलने की मंजूरी दी गई है. बता दें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा के डी राजा पहले जब जम्मू-कश्मीर गए थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था. यह जानकारी सीपीआई (एम) ने ट्वीट करके दी थी.

