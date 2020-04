कोरोनावायरस (COVID-19) की पहली वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत की छह कंपनियां शामिल

भारत सरकार के अंतर्गत नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपने आधिकारिक ट्विवर अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि महामारी से लड़ने के लिए भारत की 6 ऐसी कंपनियां है, जो पहली वैक्सीन बनाने के दौड़ में शामिल है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ''कोरोनावायरस (COVID-19) की पहली वैक्सीन बनाने की दौड़ में छह भारतीय कंपनियां शामिल हैं. भारत दुनिया में वैक्सीन निर्माण के लिए केंद्र है. भारत वैश्विक वैक्सीन हब के रूप में उभरा है. हमें दुनिया को कम कीमत पर वैक्सीन प्राप्त करने और विश्व कोविड मुक्त बनाने के लिए इसे क्रैक करना चाहिए.''

The six Indian companies in race to make the 1st Covid vaccine.

India is the epicentre for vaccine manufacturing in the world. India has emerged as the global vaccines hub. We must crack this to enable the world to get vaccine at low price points & make world Covid free. pic.twitter.com/Ilqm7E0oo2