पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के दामाद और CCD के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ लापता

पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ मैंगलुरु से लापता है. सिद्धार्थ कैफे कॉफी डे के संस्थापक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें आखिरी बार नेत्रावति नदी के पास देख गए थे. उनको ढूंढ़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है. बेंगलुरु में लोग एसएम कृष्णा के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और बीएल शंकर भी एसएम कृष्णा के घर पहुंचे.

Karnataka: People gather at former Karnataka CM, SM Krishna's residence in Bengaluru; His son-in law & founder-owner of Cafe Coffee Day, VG Siddhartha, has gone missing near Netravati River in Mangaluru. pic.twitter.com/tj04e5eoYO