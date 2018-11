हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी, चारों तरफ बिछ गई मनमोहक सफेद चादर

खास बातें कई इलाकों में यह मौसम की पहली बर्फबारी है. शिमला, कुफरी, धर्मशाला, नाहन, चंबा व मंडी में बारिश देखने को मिली. प्रदेश के मनाली और नारकंडा में बीती रात ताजा बर्फबारी हुई.

Himachal Pradesh: Bijli Mahadev temple and Malana village of Kullu district covered in a thick blanket of snow pic.twitter.com/MW6ejnKbfT — ANI (@ANI) November 15, 2018

Himachal Pradesh: Lahaul-Spiti received snowfall yesterday. Visuals from Koksar village. pic.twitter.com/gEgbFsCaJP — ANI (@ANI) November 14, 2018

SHO Sonmarg Manzoor Ahmad and his team had a narrow escape yesterday after their vehicle got stuck in an avalanche on mountain pass Zoji La. #JammuAndKashmirpic.twitter.com/Vk4wDd9nCp — ANI (@ANI) November 15, 2018

Himachal Pradesh: #Visuals of fresh snowfall picture from Kharapathar area and Mandhol village in Shimla district. pic.twitter.com/qMht0ngTF8 — ANI (@ANI) November 15, 2018

#HimachalPradesh: Solang valley in Kullu district (pic 1&2) and Kalpa in Kinnaur district (pic 3) receives fresh snowfall pic.twitter.com/88c6Cy8eN0 — ANI (@ANI) November 15, 2018

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिली है. कई इलाकों में यह मौसम की पहली बर्फबारी है. चारों तरफ मनमोहक सफेद चादर सी बिछ गई है. बर्फबारी की खबर आने के बाद से पर्यटक मनाली व आसपास के पहाड़ी इलाकों में पहुंचना शुरू हो गए हैं. प्रदेश के मनाली और नारकंडा में बीती रात ताजा बर्फबारी हुई, दोनों जगहों पर यह मौसम की पहली बर्फबारी है. धर्मशाला व पालमपुर में भी बर्फबारी हुई। अन्य पहाड़ी स्थलों शिमला, कुफरी, धर्मशाला, नाहन, चंबा व मंडी में बारिश भी देखने को मिली.मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पर्यटन रिसॉर्ट मनाली में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। इसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में मध्यम बर्फबारी हुई।साथ ही उन्होंने बताया कि दर्शनीय स्थल कल्पा में सात सेमी बर्फबारी हुई। उन्होंने कहा, 'लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों, चंबा, कुल्लू व किन्नौर जिलों में गुरुवार सुबह से बर्फबारी हो रही है।' लाहौल व स्पीति जिले का केलोंग सबसे ठंडा रहा यहां तापमान शून्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा जबकि कल्पा में तापमान शून्य से 0.8 डिग्री नीचे धर्मशाला में 8.8 डिग्री व शिमला में 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा।किन्नौर जिले की सांगला वैली, काल्पा और कुल्लू जिले की सोलांग वैली में गुरुवार को बर्फ गिरी. इसके अलावा कुल्लू जिले के मलाना गांव तथा बिजली महादेव मंदिर पर बर्फ गिरी है.कश्मीर घाटी में प्रशासन ने ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद मंगलवार को सात जिलों में कम खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की थी। एक अधिकारी ने बताया था कि ताजा बर्फबारी के मद्देनजर बांदीपुरा, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, बडगाम, कुपवाड़ा और गंदेरबल जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई. इन जिलों में कई इलाके हिमस्खलन के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं. ऐसे इलाकों के लिए यह चेतावनी 24 घंटे के लिए जारी की गई थी. लोगों को हिमस्खलन के लिहाज से संवदेनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी गई थी.