लॉकडाउन में PM मोदी की कैबिनेट बैठक में दिखी सोशल डिस्टेंसिंग की झलक, अमित शाह बोले- क्या आप भी....?

21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी-Social Distancing) का लाजवाब उदाहरण देखने को मिला. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है, उसमें पीएम मोदी के आसपास मंत्री एक सुरक्षित दूरी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा- सोशल डिस्टेंसिंग आज समय की जरूरत है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं... क्या आप कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक की तस्वीर."

पीएम मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए कहा था, "सोशल डिस्टेंसिंग कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे बड़ा और प्रभावी तरीका है. बहुत से लोग सोचते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए है. यह गलत है. सोशल डिस्टेंसिंग सभी के लिए है. यहां तक की प्रधानमंत्री के लिए भी."

