सियाचिन ग्लेशियर के पास हिमस्खलन, कई जवानों के बर्फ में फंसे होने की आशंका

सियाचिन ग्लेशियर के पास हुए हिमस्खलन के बाद कई जवान बर्फ में फंस गए हैं. आर्मी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि सियाचिन के उत्तरी ग्लेशियर के पास 3:30 बजे 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ. सूत्रों ने बताया कि हिमस्खलन की चपेट आए जवान 8 सदस्यीय पट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा थे. राहत और बचाव अभियान जारी है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

Army Sources: The avalanche had hit the Army positions in the northern glacier at around 3.30 pm today. #Siachenhttps://t.co/W1K4mQkPw7