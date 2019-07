सोनभद्र हत्याकांड: पीड़ित परिवार की महिलाओं को प्रियंका गांधी ने लगाया गले, किया मुआवजे का ऐलान, देखें VIDEO

सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ितों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में मुलाकात की. इस दौरान प्रियंका पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर पीड़ितों की समस्याएं सुनती दिखाई दीं. उन्होंने महिलाओं को गले लगाकर घटना पर संवेदना भी व्यक्त की. इस मौके पर प्रियंका ने यह भी कहा, 'कांग्रेस की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की मदद की जाएगी.' प्रियंका जिस समय इन महिलाओं की समस्याएं सुन रही थीं, उस समय उनके चारों ओर सुरक्षाबलों का कड़ा घेरा दिखाई दिया. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस मामले में राज्य सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाए.

सोनभद्र नरसंहार: यूपी सरकार पर कांग्रेस का हमला, कहा - आरोपियों के साथ खड़े हैं सीएम योगी

#WATCH: Priyanka Gandhi Vadra met the family members of the victims of Sonbhadra firing incident that claimed lives of 10 people, in Chunar. pic.twitter.com/RhiLijLbm6