सोनिया और राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में नहीं होंगे शामिल

सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने अपने संसदीय रणनीति समूह के साथ बैठकें की हैं और दोनों सदनों में बेहतर समन्वय के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने सदन में प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए कहा है जो राष्ट्र को प्रभावित कर रहे हैं.

कांग्रेस नेता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाहर जाने की ट्वीट कर पुष्टि की.

Congress President, Smt. Sonia Gandhi is travelling today onwards for a routine follow up & medical check up, which was deferred due to the pandemic.



She is accompanied by Sh. Rahul Gandhi.



We take this opportunity to thank everyone for their concern & good wishes.