महाराष्ट्र: सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत

महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद (Maharashtra Government Formation) अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. NCP ने शिवसेना (Shiv Sena) को समर्थन देने का रूख साफ कर दिया है. अब कांग्रेस की हामी का इंतजार हो रहा है, समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackrey) के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है. काफी देर से चल रही इस बैठक में सरकार गठन को लेकर चर्चा की जा रही है. इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी से जीते कुछ विधायकों को भी बुलाया गया है जबकि कुछ विधायक अब भी जयपुर में हैं.

Congress interim President Sonia Gandhi and Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray had a brief telephonic conversation a short while back pic.twitter.com/DfgYPbW5kD