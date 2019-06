सोनिया गांधी फिर चुनी गईं कांग्रेस संसदीय दल की नेता, राहुल ने कहा- बीजेपी से हर रोज लड़ेंगे

यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को शनिवार को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया. इससे पहले भी सोनिया गांधी यह भूमिका निभा रही थीं. संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को नेता चुना गया. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक नेता चुने जाने के बाद सोनिया ने देश के उन 12.13 करोड़ मतदाताओं का आभार प्रकट किया जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया. पार्टी के सभी 52 लोकसभा सांसद बैठक में मौजूद थे. इस बैठक में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों ने भी हिस्सा लिया. जिसमें संसद के आगामी सत्र के लिए रणनीति भी तय की गई. संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने वोटरों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कहा कि वह भारतीय के लिए लड़ेंगी.

Delhi: Inside visuals of Congress Parliamentary Party (CPP) meeting held earlier today. Sonia Gandhi has been elected as Chairperson of Congress Parliamentary Party. (Pic Source: AICC) pic.twitter.com/r0oVccYdlJ