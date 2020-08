JJEE Main And NEET 2020 Exam: ऐसे समय जब जेईई और नीट (NEET-JEE Exam) परीक्षा के आयोजन का मुद्दा इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने स्‍टूडेंट को लेकर अपनी बात रखी है. कांगेस पार्टी की ओर से सोनिया का यह वीडियो ट्वीट किया गया है. कांग्रेस की ओर से किए इस ट्वीट में सोनिया कह रही हैं, स्‍टूडेंट हमारा भविष्य हैं, हम एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए उन पर निर्भर हैं. इसलिए यदि उनके भविष्‍य के बारे में कोई भी निर्णय लिया जाना है तो यह उनकी सहमति से लिया जाना चाहिए.' उन्‍होंने कहा कि मुझे उम्‍मीद है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी और उसके अनुसार काम करेगी.

Students are our future, we depend on them to build a better India, therefore, if any decision has to be taken regarding their future it is important that it is taken with their concurrence.: Congress President Smt. Sonia Gandhi #SpeakUpForStudentSafetypic.twitter.com/Jf18cmykbd