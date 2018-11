अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बोलीं- अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए

लोकसभा चुनाव 2019 के नजदीक आते ही राम मंदिर को लेकर बयानबाजी का माहौल फिर से गर्म हो गया है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विभिन्न नेताओं की ओर से तरह-तरह के बयान आ रहे हैं. अब इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे यानी मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी राम मंदिर को लेकर अपनी राय रखी है. राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी के स्टैंड से इत्तेफाक रखने वाली अपर्णा यादव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए. माना जा रहा है कि अपर्णा के इस बयान से सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलबाजियां शुरू हो सकती हैं. बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी शुरू से ही मुखर रही है. वहीं, राम मंदिर को लेकर सपा बीजेपी पर हमला बोलती रही है. मगर समाजवादी पार्टी के परिवार से आया यह बयान सपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है.

I have trust in the Supreme Court. My opinion is that Ram Mandir should be constructed in Ayodhya: Aparna Yadav in Barabanki yesterday pic.twitter.com/0UiAGZjSk7