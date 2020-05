Coronavirus: नासिक से 800 से ज्यादा मजदूरों को लखनऊ लेकर पहुंची 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन', स्टेशन पर हुई जांच

रेलवे स्टेशन पर सभी मजदूरों की जांच की गई. इसके बाद उनको बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया. बताते चलें कि स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरूआत बीते शुक्रवार तेलंगाना (Telangana COVID-19) से हुई थी. तेलंगाना से झारखंड के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई. करीब 1200 मजदूरों को झारखंड लाया गया. ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया था. 72 सीटों वाली एक बोगी में केवल 54 लोगों को बैठाया गया था.

Lucknow: A 'shramik special train' carrying more than 800 migrant workers arrived at Charbagh railway station from Nashik, Maharashtra this morning. #CoronaLockdownpic.twitter.com/cdsTAX3SGa