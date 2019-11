फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर गिरी कार, हादसे में 1 की मौत, CCTV में कैद हुए दिल दहला देने वाले फुटेज

हैदराबाद में शनिवार को दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. यहां एक फ्लाईओवर से गुजरते वक्त तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नीचे सड़क पर आ गिरी. इस हादसे में सड़क पर खड़ी एक महिला की दबकर मौत हो गई जबकि कार में सवार ड्राइवर सहित 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ये घटना सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें सड़क पर दिख रही परछाई से अंदाज लगाया जा सकता है कि कार किस तरह हवा में उड़ते हुए नीचे सड़क पर गिरी है.

यह हादसा शहर के गाचीबोवली इलाके में दोपहर 1 बजे बायोडायवर्सिटी जंक्शन के पास स्थित फ्लाईओवर पर हुआ. यहां फ्लाइओवर पर तेज रफ्तार से आ रही लाल रंग की फॉक्सवैगन कार अनियंत्रित हो गई. इसके बाद ये मोड़ पर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे सड़क पर आ गिरी. यहां सड़क पर अपनी बेटी के साथ ऑटो का इंतजार करने के लिए खड़ी एक महिला कार के नीचे दब गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. कार के गिरते ही आस-पास के लोग भाग खड़े हुए. दुर्घटना में एक पेड़ टूट गया और एक शोरूम के बाहर खड़ी दो कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

A #Volkswagen flew off newly opened #BiodiversityFlyover and fell on people standing below; car was travelling at 104 kmph; woman killed, driver survived thanks to airbags, 4 injured; 2 new cars parked below also damaged; footage cinematic, dramatic reality is frightening @ndtv pic.twitter.com/YNRAdxQEGs

कार में तीन लोग सवार थे. इसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी पहचान मिलन के तौर पर हुई है. हालांकि कार के एयर बैग खुल जाने से उसकी जान बच गई. साइबराबाद पुलिस विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कार तय की गई 40 किमी प्रति घंटे की लिमिट से ऊपर 104 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी.

हैदराबाद के मेयर बोंटू राममोहन ने कहा कि फ्लाईओवर पर स्पीड लिमिट निर्धारित करने के लिए फ्लाईओवर को तीन दिनों के लिए बंद रखा जाएगा. उन्होंने दुर्घटना में मरने वाली महिला के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने और घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है.

990 मीटर लंबा यह फ्लाईओवर शहर के व्यस्त आईटी इलाके में है. इसका उद्घाटन 4 नवंबर को आईटी मंत्री केटी रामाराव ने किया था. उद्घाटन के एक सप्ताह के भीतर ही फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बाइक के कार से टकराने पर दो लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर फ्लाईओवर के डिजाइन के बारे में सवाल उठाना शुरू कर दिया. लोगों का कहना है कि फ्लाइओवर में कई मोड़ और घुमाव हैं.

केटी रामाराव ने खुद ट्विटर पर इस घटना के लिए चिंता व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर पर हुई आज की दुर्घटना के बारे में सुनकर दुखी हूं. प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ऐसा ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है. GHMC (Greater Hyderabad Municipal Corporation) के इंजीनियर-इन-चीफ और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर को फ्लाईओवर को बंद करने, गति नियंत्रण और सुरक्षा उपाय करने के साथ ही जांच के लिए स्वतंत्र विशेष समिति गठित करने का निर्देश दे दिया गया है.

Distressed to hear about today's accident on Biodiversity flyover. Prima facie it appears to be result of over speeding; have directed GHMC Engineer-in-Chief & @cpcybd to close the flyover & get speed control/safety measures in place & an independent expert committee evaluation