मुंबई में बारिश का कहर: 'स्पाइसजेट' का विमान एयरपोर्ट पर फिसला, मुख्य रनवे बंद, 52 फ्लाइट्स कैंसिल तो 54 को किया डायवर्ट

मुंबई पिछले तीन-चार दिन से भारी बारिश हो रही है. बारिश के कारण लोगों के दैनिक कामों पर भी बहुत असर पड़ा रहा है. यहां हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ट्रेन, फ्लाइट, बस की सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं. महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण 52 फ्लाइट्स को कैसिंल किया गया है, जबकि 54 फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया है. बारिश को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट के मुख्य रनवे को भी बंद कर दिया गया है. इससे पहले आधी रात को एक बड़ा हादसा होने से बच गया. इससे पहले मुंबई में सोमवार से जारी मूसलाधार बारिश के कारण जयपुर से आ रहा 'स्पाइसजेट' का एक विमान मुंबई हवाई अड्डे के मुख्य रनवे से फिसलते हुए उससे नीचे उतर गया. हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. हादसे के बाद मुंबई एयरपोर्ट के मुख्य रनवे को बंद कर दिया गया.

BOM #Mumbai airport runway closed after this incident. Multiple diversions, incl 5 @airvistara flights:

A320 UK953 DEL-BOM TO AMD

B737 UK824 MAA-BOM TO HYD

B737 UK774 CCU-BOM TO HYD

B737 UK866 BLR-BOM TO HYD

A320 UK 981 DEL BOM to HYD. Will be tough night and morning for all. https://t.co/wzTWXYH7Rm