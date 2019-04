शिरडी में स्पाइसजेट का विमान रनवे पर फिसला, सभी यात्री सुरक्षित

शिरडी हवाई अड्डे पर सोमवार को स्पाइसजेट का विमान बोइंग 737 उतरते समय रनवे से फिसल गया जिससे वहां परिचालन स्थगित हो गया. हवाई अड्डा के निदेशक धीरेन भोसले ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा को फिर से जल्दी चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. विमान कंपनी ने कहा कि जांच लंबित रहने तक दोनों पायलटों को विमान उड़ाने के कार्य से अलग कर दिया गया है.

यह दुर्घटना अपराह्न साढ़े चार बजे हुयी. भोसले ने फोन पर पीटीआई को बताया कि स्पाइसजेट का एक विमान रनवे से करीब 50 मीटर आगे बढ़ गया और फिसल गया. चालक दल के सदस्य एवं यात्री सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना यात्रियों को बाहर निकालना है.

#FirstVisuals Maharashtra: Close shave for Spicejet passengers at Shirdi airport as Spicejet SG946 from Delhi to Shirdi overshot the runway. All passengers safe.The runway has been closed temporarily pic.twitter.com/rcAK9cbgXY