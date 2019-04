Sri Lanka Bomb Blast: श्रीलंका में सिलसिलेवार बम धमाकों में 3 भारतीय सहित 207 लोगों की मौत, 400 से अधिक घायल

Sri Lanka Blast: श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों (Sri Lanka Bomb Blast) में 3 भारतीय नागरिकों की भी मौत हुई है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. बता दें कि श्रीलंका (Sri Lanka) में तीन गिरजाघरों और तीन होटलों में सहित 8 जगहों पर एक के बाद एक हुए विस्फोटों में (Sri Lanka Blasts) में मरने वालों की संख्या बढ़कर 207 हो गई है और 400 से अधिक लोग घायल हैं. दरअसल यह धमाका उस समय हुआ, जब ईस्टर की प्रार्थना के लिए लोग चर्च में एकत्रित हुए थे. चर्च के बाहर भीड़ थी. धमाके में कई विदेशी नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है. सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, 'भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो में बताया कि नेशनल हॉस्पिटल ने उन्हें तीन भारतीय नागरिकों की मौत की सूचना दी है. उनके नाम लक्ष्मी, नारायण चंद्रशेखर और रमेश हैं. हम आगे के विवरणों के बारे में पता लगा रहे हैं.'

