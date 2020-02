श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने मोदी सरकार की इस योजना की तारीफ की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने समकक्ष महिंदा राजपक्षे से सोमवार को कहा कि गंगा नदी भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति और आर्थिक जीवनरेखा के केंद्र में है. राजपक्षे द्वारा वाराणसी की अपनी यात्रा के बारे में किये गये पोस्ट के जवाब में मोदी ने यह ट्वीट किया. राजपक्षे ने ट्वीट किया, "वाराणसी से रवाना होने से पहले मुझे पवित्र गंगा नदी जाने का सम्मान प्राप्त हुआ." उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमामि गंगे प्रयास की प्रशंसा करता हूं, केवल इसलिए नहीं कि इसका आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह करीब 40 फीसदी भारतीय आबादी को समेटे हुए भी है."

Before leaving #Varanasi , I had the honour of visiting the sacred River Ganga. I commend PM @narendramodi 's #NamamiGange effort, not only because of the river's spiritual and cultural significance but also because it is host to approximately 40% of #India 's population. pic.twitter.com/kQ5Vedyju3

जवाब में मोदी ने कहा, "गंगा हमारी सभ्यता के केंद्र में है। यह हमारी सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवनरेखा है." उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "मुझे खुशी है कि आपने वाराणसी में समय बिताया और गंगा भी गये. अनुभव बड़ा शानदार रहा होगा." नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा को स्वच्छ बनाने और उसके प्रवाह में सुधार लाने के लिए 2014 में शुरू किया गया था.

The Ganga is at the heart of our civilisation. It is our cultural and economic lifeline.



I am glad you spent time in Varanasi and also went along the Ganga. The experience would have been wonderful! @PresRajapaksahttps://t.co/TWhonTUTea