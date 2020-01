कॉमेडियन कुणाल कामरा का दावा- वापसी की उड़ान में गोस्वामी से फिर हुआ आमना-सामना, और...

चार एअरलाइनों द्वारा यात्रा पर रोक लगाने से बेफिक्र स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बुधवार को दावा किया कि लखनऊ से वापसी की उड़ान में अर्णब गोस्वामी से उनका फिर आमना-सामना हुआ और उनसे ‘‘ईमानदारी से चर्चा'' करने के लिए एक बार फिर संपर्क किया, लेकिन टेलीविजन पत्रकार ने इनकार कर दिया. कामरा ने सुबह ट्वीट किया, ‘‘अर्णब गोस्वामी लखनऊ से लौटते वक्त फिर से उनके ही विमान में यात्रा कर रहे थे.'' उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मैंने फिर से विनम्रता से पूछा कि क्या वह उनसे ईमानदारी से चर्चा करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अहंकार से अपना हाथ उठाते हुए मुझे जाने के लिए कहा और मैंने वही किया.''

FYI - Arnab Goswami was in my

flight again this morning while returning from lucknow... I again asked him politely if he wants to have a honest discussion he with his verbal arrogant hand jester he asked me to move away & I did that...