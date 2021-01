'कांग्रेस पर नेताजी की हत्या करवाने' का आरोप लगाने वाले BJP सांसद साक्षी महाराज बैकफुट पर, कही ये बात

उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद साक्षी महाराज (Sakshi Maharaj) ने सुभाष चंद्र बोस (Subhas Chandra Bose) की मौत के लिए कांग्रेस (Congress) को जिम्मेदार ठहराने के अपने आरोप पर बैकफुट पर आ गए हैं. साक्षी महाराज ने रविवार को कहा कि यह सिर्फ एक कयास था. इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है. यह कयास गलत भी हो सकता है लेकिन मेरा यही मानना है.



बीजेपी सांसद ने शनिवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस की हत्या से जुड़ी थी. उन्नाव में एक सभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज ने कहा, "मेरा आरोप है कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई... न ही महात्मा गांधी और न ही पंडित नेहुरू उनकी लोकप्रियता के आगे टिकते थे."

#WATCH | "My allegation is that Congress got Subhash Chandra Bose killed....Neither Mahatma Gandhi nor Pandit Nehru could stand in front of his popularity," said BJP MP Sakshi Maharaj in Unnao yesterday pic.twitter.com/gaJJ6Le4j6