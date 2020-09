सरकार पर कृषि बिल को लेकर सुखबीर बादल का हमला, कहा - अकाली दल के एक बम ने मोदी को हिला दिया...

अपने भाषण में सुखबीर बादल ने कहा, 'आपको याद है, दूसरी विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था. तब जापान का बड़ा दबदबा था. अमेरिका ने एक परमाणु बम फेंका और सारे को हिला दिया...अकाली दल के एक बम ने मोदी को हिला दिया. जिन्होंने दो महीने किसी किसान के बारे में बात भी नहीं कि हमने कहा कि आप ही बोल दीजिए, बोले नहीं, अब रोज ही बोलने लगे हैं. अब पांच-पांच मंत्री रोज आ रहे हैं. इश्तेहार दे रहे हैं. ये काम दो साल पहले करना था. आपके शिरोमणि अकाली दल के बम से देश हिल गया है.'

#WATCH "During World War II, the US shook up Japan with an atomic bomb. Akali Dal's one bomb (resignation of Harsimrat Kaur Badal) has shaken up Modi. For past two months, there was no word on farmers, but now 5-5 ministers speak on it,": SAD's Sukhbir S Badal in Muktsar, Punjab pic.twitter.com/8ikbh093ii