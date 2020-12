अमेरिका में सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान की सफलतापूर्वक स्काई-जंप उड़ान संपन्न, भारतीय अधिकारी भी बने साक्षी :बोइंग

भारतीय नौसेना ने 2018 में अपने विमान वाहक पोतों के लिए 57 बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें स्काई-जंप उड़ान तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है.

वर्तमान में छह जंगी हवाई जहाज हैं जो विमान वाहक पोत के लिए संगत हैं. इनमें राफेल (दासॉल्ट, फ्रांस), एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट (बोइंग, अमेरिका), मिग-29के (रूस), एफ-35बी और एफ-35सी (लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका) और ग्रिपेन (साब, स्वीडन) हैं.

Our F/A-18 #SuperHornet demonstrates the ability to operate from @indiannavy aircraft carriers during its successful and safe launch from a ski-jump ramp. pic.twitter.com/92V14EXV9M