साथी नेताओं और समर्थकों ने कोरोना पॉजिटिव गृह मंत्री अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की

उधर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने ट्वीट किया, 'अमितजी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छाशक्ति एक मिसाल रही है. कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है.





बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ. मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं

Heard about the Union Home Minister Shri @AmitShah Ji being tested positive for #COVID -19. Wishing him a speedy recovery. My prayers are with him and his family!



वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, 'केंद्रीय गृह मंत्री श्री के बारे में सुना. अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना. मेरी प्रार्थनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं!

My good wishes for your speedy recovery Adarniya @AmitShah ji. With your resolute determination and strong will power you will soon come out of this.