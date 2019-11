सुप्रिया सुले ने बाला साहेब को किया याद, ट्वीट में लिखा "आज उन्हें यहां होना चाहिए था"

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के गुरुवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियों के बीच NCP सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने भावुक हो कर ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है की शिवसेना प्रमुख के पिता दिवंगत बाल ठाकरे (Bal Thackeray) और मां मीनाताई ठाकरे (Meenatai Thackeray) को आज के दिन मौजूद रहना चाहिए था. NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) की बेटी सुले ने कहा कि बाल ठाकरे और उनकी पत्नी ने उन्हें “बेटी से ज्यादा” प्रेम एवं स्नेह दिया और कहा कि वह उन्हें बहुत याद करती हैं. सुले ने लिखा है “मा साहेब और बाला साहेब- आज आपकी बहुत याद आ रही है. आज आप दोनों को यहां होना चाहिए था. उन्होंने मुझे एक बेटी से ज्यादा प्रेम एवं स्नेह दिया. मेरी जिंदगी में उनकी भूमिका हमेशा से खास एवं यादगार रहेगी.” बता दें कि मीनाताई ठाकरे को ‘मां साहेब' के तौर पर भी जाना जाता है.

