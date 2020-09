कोरोना संकट में मदद को आगे आए डायमंड कारोबारी, 32 पीड़ित परिवारों को सौंपे चेक

डायमंड के बिजनेस से जुड़े कारोबारी परिवारों को चेक सौंप रहे हैं. एक कारोबारी ने इस बारे में कहा, 'हम लोग पीड़ित परिवारों को 10 हजार से लेकर 35 हजार रुपये तक दे रहे हैं. हमने 37 परिवारों का सर्वे किया था और 32 परिवारों की मदद की.'

Gujarat: Surat's diamond industry gives financial assistance to families of the workers who died of COVID-19 or by suicide after losing jobs. "We're giving aid of Rs 10,000 to Rs 35,000. We've surveyed 37 such families & approved assistance to 32 families," a trader says. (12.09) pic.twitter.com/CtdfcI4HUd