कुमार विश्वास का पाकिस्तान पर तंज, 'जहालत के अंधेरे का पता आपके रहनुमा को भी नहीं'

पुलवामा आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीओके के आतंकी कैंपों पर (Air Strike On Terrorist Camp) भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने हवाई हमला किया और 300 से अधिक आतंकियों को मार गिराया. आतंकी कैंपों पर वायुसेना की कार्रवाई के बाद देशभर में नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक के बयान आ रहे हैं. उधर, भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंधेरे के कारण अभी कितना नुकसान हुआ है इसका पता नहीं चला है. इस पर कुमार विश्वास (Dr Kumar Vishvas) ने ट्वीट कर कहा कि 'जहालत के अंधेरे ने आपके मुल्क का जो नुक़सान किया है, उसका पता आपको क्या, आपके किसी रहनुमा को ही आजतक कहां चला?' इससे पहले भी कुमार विश्वास ने कई ट्वीट कर एयरफोर्स को सलाम किया और पाकिस्तान पर तंज भी कसा.

See thr faces It's High Level meeting or a Condolence for your Jaish Fufa's @ImranKhanPTI ? https://t.co/dlElRqhguG