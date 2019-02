VIDEO: पाक रक्षा मंत्री बोले- भारतीय विमान अंधेरे में आए हमें पता नहीं चला, Twitter पर यूं आए रिएक्शन

भारतीय वायुसेना (IAF) ने पाकिस्‍तान के बालाकोट स्‍थ‍ित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्‍मद के कैंपों को ध्‍वस्‍त (Air Strike On Terrorist Camp) कर दिया. इस काम को वायुसेना (indian Air Force) के मिराज 2000 के जरिए अंजाम दिया गया. भारत की तरफ से किए गए इस कार्रवाई में 300 से अधिक आतंकी मारे गए. इन सबके बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक (Pervez Khatak) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय वायुसेना के विमान अंधेरे में आए और बम गिराकर चले गए. अंधेरे में हमें पता ही नहीं चल पाया और हम इंतजार करते रह गए. उन्होंने कहा कि हमारी एयरफोर्स तैयार थी. रात का वक्त था, इसलिए पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पाक रक्षा मंत्री के इस बयान का जमकर मजाक उड़ाया.

Pak Defence Min response : " Our Air Force were ready but it was DARK". Hahahahhahahahahhaha seriously ? This is defence minister ? And they want to attack India. #IndiaStrikesBack#PulwanaRevenge — Abhijeet Srivastava (@Abhijeet_92) February 26, 2019

Unbelievable. Pakistan's Defence minister & Army chief said in press conference that Pak Airforce was ready to respond.. but 'Andher mein kuch dikha nahi aur nuksaan ka idea nahi aaya'. Even India should be embarrassed to have this country as our neighbour. #IndiaStrikesPakistan — Kushagra Swarnkar (@kushhagra_) February 26, 2019

@AniqaNisar According to Pak Defence Minister, Pak Air Force was ready to retaliate, but they failed to do so due to darkness! Appreciate the honesty & frankness of the minister which is essential for improving Indo Pak relation! — NARENDRA NARAYAN (@NARENDRANARAYAN) February 26, 2019



उधर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर भारत ने 'उकसावे' की कार्रवाई की है और इस्लामाबाद को 'जवाब देने का हक है.' भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई बमबारी के बाद कुरैशी ने यह बयान दिया. सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हालात पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. भारत द्वारा यह हवाई हमला जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के 12 दिन बाद किया गया है.

विदेश मंत्रालय में विचार-विमर्श के लिए आयोजित उच्चाधिकारियों की 'आपात बैठक' के कुरैशी ने संवाददाताओं से कहा, 'पहले तो उन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई की. यह नियंत्रण रेखा का उल्लंघन है. मैं इसे नियंत्रण रेखा का उल्लंघन मानता हूं और पाकिस्तान को आत्मरक्षा के लिए समुचित जवाब देने का हक है.' विदेश मंत्रालय में बैठक के बाद कुरैशी ने प्रधानमंत्री खान को इसकी जानकारी दी.

