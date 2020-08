सुशांत सिंह केस CBI को सौंपे जाने के SC के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने कही ये बात

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए. उसने बिहार पुलिस के पास सुशांत के परिवार की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर को अवैध भी बताया था.

वहीं राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने ANI से कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इसपर राजनीतिक कमेंट करना ठीक नहीं है. हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था पूरे देश में हर कहीं से बेहतर है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी को यहां न्याय मिलता है.'

राउत ने कहा, 'सरकार में जो लोग कानून जानते हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर या फिर हमारे एडवोकेट जनरल इस बारे में बात कर सकते हैं. मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान देना उचित नहीं होगा.'

Supreme Court has given its verdict, it is not right to make political comments. Our state's justice system has always been one of the best in the country, no one is above law here & to provide justice to all has been the norm: Sanjay Raut, Shiv Sena #SushanthSinghRajputCase