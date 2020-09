गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के कैमरों की ओर देखकर हिलाया हाथ..

रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर बोले उनके वकील- रिया ने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया

गौरतलब है कि रिया जब पहले दिन पूछताछ के लिए पहुंचीं थीं तो मीडियाकर्मियों की धक्‍कामुक्‍की का सामना करना पड़ा था. ये मीडियाकर्मी माइक्रोफोन्‍स उनसे सवाल करने को बेताब नजर आ रहे थे. रिया की ओर से गिरफ्तारी के बाद आज मीडिया की ओर देखकर हाथ हिलाने को 'हार नहीं मानने ' की उनकी रणनीति की हिस्‍सा माना जा रहा है.

रिया आज सुबह तीसरे दिन जब पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचीं थीं तो उनकी टीशर्ट पर लिखे कुछ शब्दों ने सबका ध्यान खींचा था. रिया चक्रवर्ती की यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस फोटो के वायरल होने की कुछ खास वजह भी है. आज बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को ब्लैक टी-शर्ट में देखा गया और इस पर एक मैसेज भी लिखा था. रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की इस टी-शर्ट पर लिखा हुआ था, 'गुलाब लाल होते हैं, वॉयलेट्स नीले होते हैं, आओ पितृसत्ता को ध्वस्त करते हैं, मैं और तुम...("Roses are red, violets are blue, let's smash the patriarchy, me and you'')' इस तरह रिया चक्रवर्ती की टीशर्ट पर लिखे यह शब्‍द काफी कुछ कह जाते हैं.

सुशांत केस : NCB ने रिया चक्रवर्ती को किया गिरफ्तार