रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद सुशांत की बहन का हमला- 'मीडिया के सामने आने की हिम्मत...'

श्वेता सिंह ने आरोप लगाए कि रिया चक्रवर्ती ने मीडिया का इस्तेमाल करके और उनपर ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगाकर उनके भाई की इमेज खराब करने की कोशिश की है. उन्होंने रिया पर सुशांत को 'ड्रग देने, बंद रखने और दूसरों से अलग-थलग' कर देने के आरोप फिर दोहराए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत सिंह को चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने से रोका था और वापस मुंबई जाने पर मजबूर किया था.

You have guts to come on National Media and tarnish the image of my pure brother after his death!! You think God is not watching for what you have done! I believe in God and I have faith, now I really want to see what he will do to you. #Godiswithus#JusticeForSushantSinghRajput