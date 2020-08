सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुशील कुमार मोदी बोले, 'हमारा रुख सही साबित हुआ'

सुशांत केस की CBI जांच के SC के निर्णय से बिहार में खुशी

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले की जांच CBI करेगी. कोर्ट ने पटना में दर्ज FIR को सही ठहराया है. सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'बिहार में दर्ज FIR के आधार पर सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई को जांच जारी रखने की इजाजत देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्‍वागत करते हैं. हमारा स्‍टेंड सही साबित हुआ.'

We welcome the decision of Supreme Court to allow CBI to continue with its probe of Sushant death case on the basis of FIR filed in Bihar.Our stand vindicated.#SushantSingRajput