VIDEO: बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर पूछे गए सवाल का जवाब देने से किया इनकार, कही यह बात.... 

बिहार के मुजफ्फरपुर (MuZaffarpur) में बच्चों की मौत का सिलसिला अब भी थमता नहीं दिख रहा है. कल भी मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार (Encephalitis) से 5 बच्चों की मौत हो गई थी. इसके साथ ही अब इस बुखार से बच्चों की मौत का आंकड़ा 112 तक पहुंच गया है. वहीं पूरे बिहार में ये आंकड़ा 130 हो गया है. उधर, बिहार के डिप्टी सीएम से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजफ्फरपुर में हो रही मौत के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया. दरअसल, बिहार के उपमुख्यमंत्री बैंकिंग कमिटी को लेकर हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सुशील मोदी (Sushil Modi) ने कहा कि अभी वह सिर्फ बैंकिंग से जुड़े सवालों का ही जवाब देंगे.

#WATCH Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi during a press conference refuses to answer journalists' questions on deaths of children due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) in Muzaffarpur; says, "I already told you this press conference is about banking committees" pic.twitter.com/dn4moNfJSC