वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का सुषमा स्वराज और सीएम योगी ने किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को वाराणसी के बड़ालालपुर स्थित ट्रेड फेसिलिटी सेंटर में दीप प्रज्ज्वलित कर तीन दिवसीयप्रवासी भारतीय सम्मेलनका शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहला अवसर है जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है. जब इस आयोजन की 2003 में अटल जी ने शुरुआत की थी तब यह एक दिवसीय कार्यक्रम था. लेकिन इस बार इस आयोजन को तीन दिवसीय किया जा रहा है. भारत के सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में हैं. सीएम योगी ने कहा कि यहां से आप सभी को मानवता के सबसे बड़े समागम कुम्भ में जाने का भी मौका मिलेगा. उसके बाद गणतन्त्र दिवस पर समृद्ध भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी

The lighting of the auspicious lamp to kick-off this 3 day event!

EAM @SushmaSwaraj, UP CM @myogiadityanath, MOS for Youth Affairs & Sports @Ra_THORe inaugurate the Youth PBD

#PBD2019#PravasiAtVaranasipic.twitter.com/TtO6s2Rp1g — PBD Convention (@PBDConvention) January 21, 2019

उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का अवसर देगा. उन्होंने कहा कि काशी पहले गलियों का शहर था अब इसका स्वरूप बदल रहा है. इन तीन दिनों में आप को काशी की विविधता को देखने का अवसर मिलेगा. इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और युवा कल्याण मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे. गौरतलब है कि आयोजन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ प्रवासी कुम्भ का औपचारिक उदघाटन करेंगे.

An inspirational engagement with the young Pravasis!

EAM @SushmaSwaraj

delivered the inaugural address at the Youth @PBDConventionpic.twitter.com/bdE3AVBoZd — Indian Diplomacy (@IndianDiplomacy) January 21, 2019

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में वीके सिंह

And that's a wrap on the first plenary!

MoS @Gen_VKSingh setting the tone for the next two days at #PBD2019pic.twitter.com/Ruv60JbllV — PBD Convention (@PBDConvention) January 21, 2019

प्रवासी भारतीयों के लिए बनारस पूरी तरह तैयार