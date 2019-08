धारा 370 हटने पर अमित शाह को सुषमा स्वराज ने दी बधाई, जनरल वीके सिंह बोले- 50 साल में नहीं देखा आज जैसा गौरवशाली दिन

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 (1) को छोड़कर (2) और (3) खंड को हटा दिया गया है. साथ ही जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाला बिल भी राज्यसभा में पास हो गया. इस मौके पर सत्ता पक्ष के नेताओं में खुशी का माहौल है. पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट पर लिखा, ''गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को उत्कृष्ट भाषण के लिए बहुत बहुत बधाई.'' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने धारा 370 का समर्थन करने वालों का आभार जताते हुए लिखा, ''राज्य सभा के उन सभी सांसदों का बहुत बहुत अभिनन्दन जिन्होनें आज धारा 370 को समाप्त करने वाले संकल्प को पारित करवा कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनके एक भारत के सपने को साकार किया.''

I congratulate the Home Minister Shri @AmitShah ji for his outstanding performance in Rajya Sabha.