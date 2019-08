सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए नम हुईं PM मोदी की आंखें, देखें VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे. श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते दिखे. न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को सांत्वना दे रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी आंखें नम हो जाती हैं. बता दें. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात निधन हो गया. वह 67 वर्ष की थीं. एम्स के सूत्रों ने बताया कि स्वराज को रात 10 बजकर 15 मिनट पर अस्पताल लाया गया और उन्हें सीधे आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया. भाजपा की वरिष्ठ नेता का 2016 में गुर्दा प्रतिरोपित किया गया था और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था.

पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पार्थिव देह बुधवार को तीन घंटे के लिए भाजपा मुख्यालय में रखी जाएगी जहां पार्टी कार्यकर्ता और नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में किया जाएगा. उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. एम्स के चिकित्सकों ने बताया कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former External Affairs Minister and BJP leader #SushmaSwaraj. pic.twitter.com/Sv02MtoSiH