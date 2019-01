जब हेमा मालिनी का परफॉर्मेंस देख बोलीं सुषमा स्वराज: 'अदभुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय', देखें VIDEO

वाराणसी में 'प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2019' में अभिनेत्री से राजनेता बनीं हेमा मालिनी ने परफॉर्मेंस को देखकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस कदर मंत्रमुग्ध हो गईं कि वह "अदभुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय'' कहने से खुद को भी नहीं रोक पाईं. दरअसल, मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 'प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2019' में मां गंगा का किरदान निभाने और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए सांसद हेमा मालिनी की काफी प्रशंसा की और इस अभिनय को "अदभुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय'' करार दिया.

अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और मंत्रियों की उपस्थिति में हेमा मालिनी के 90 मिनट के नृत्य नाटक को देखने के बाद सुषमा स्वराज ने हेमा मालिनी से कहा कि 'आपके परफॉर्मेंस की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. मैं जीवन में पहली बार आपके इस परफॉर्मेंस के लिए फेमस टीवी शो से इन तीन शब्दों को लेकर इसका इस्तेमाल कर रही हूं - "अदभुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय''. बता दें कि हेमा मालिनी ने पवित्र नदी गंगा का किरदार निभाया और नदी के इतिहास को बताया. साथ ही यह भी बताया कि आखिर कैसे गंगा प्रदूषित हो रही है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हेमा मालिनी परफॉर्म करतीं दिख रही हैं.

