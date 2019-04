शख्स ने विदेश मंत्री को कहा- आप 'चौकीदार' नहीं, तो सुषमा स्वराज का मिला विनम्र जवाब

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में अन्य मंत्रियों की तरह अपने नाम के आगे ट्विटर पर 'चौकीदार' शब्द लगाया है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ पासपोर्ट न मिलने की वजह से परेशान एक शख्स ने ट्विटर पर काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके चौकीदार शब्द को लेकर सवाल खड़ा कर दिया. इसके बाद सुषमा स्वराज ने काफी विनम्रतापूर्वक उसका जवाब दिया.

केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने नाम के साथ 'चौकीदार' क्यों जोड़ा, पढ़ें- उनका जवाब

ट्विटर यूजर निरंजन ने सुषमा स्वराज को ट्वीट किया और लिखा कि वह चौकीदार नहीं हैं. इसके बाद उसने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तमाल किया और आगे उसने बताया कि कैसे उसका करिरय बर्बाद हो गया है क्योंकि उसे समय पर पासपोर्ट नहीं मिल पाया. वह अब भी अपने पासपोर्ट का इंतजार कर रहा है. उसने अपनी सैलरी का भी जिक्र किया है.

इसके जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काफी विनम्रता से इस ट्वीट का जवाब दिया और लिखा- 'आपके कॉम्पलीमेंट के लिए धन्यवाद. मेरा कार्यालय आज आपके संपर्क में रहेगा और आपको पासपोर्ट प्राप्त करने में मदद करेगा.'

Thanks for your compliments. My office will get in touch with you today and help you get the Passport. https://t.co/4GT2enfEcG