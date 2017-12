खास बातें येरुशलम के मुद्दे पर सांसद ने दिया था धन्यवाद जवाब में सुषमा ने मांग लिया वोट सांसद ने कहा- मेरा वोट हमेशा भारत के लिए

Thank you Ajmal Sahib. Now you vote for us. https://t.co/OsQPv4PNDe — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) December 22, 2017

Thanks Government of India for voting in the UN against US decision of Jerusalem as Israel's capital.@SushmaSwaraj — M Badruddin Ajmal (@BadruddinAjmal) December 22, 2017

Our vote is always for India, Madam. The day BJP does not differentiate between Majority and Minority community, our vote will be for you. https://t.co/yLoEoCazqD — M Badruddin Ajmal (@BadruddinAjmal) December 23, 2017

और ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता और सांसद बदरुद्दीन अजमल के बीच हुए ट्वीट इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल बदरुद्दीन अजमल ने संयुक्त राष्ट्र में यरुशलम के मुद्दे पर भारत का अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वोट देने के लिए सुषमा स्वराज को धन्यवाद दिया. इस पर हाजिर जवाब सुषमा स्वराज ने भी अपने ट्वीटर पर अजमल को धन्यवाद दिया और कहा कि अब आप हमारे लिए वोट कीजिएगा.इस पर देश के सबसे धनी सांसदों में से अजमल ने कहा कि वो बीजेपी की तरफ से समर्थन की दरकार आने से खुश हैं लेकिन आज के माहौल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ गया है और बीजेपी को किसी भी तरह के समर्थन का सवाल ही पैदा नहीं होता है. मेरा हमेशा वोट भारत के लिए है. जिस दिन बीजेपी अल्पसंख्कों और बहुसंख्यकों के बीच भेदभाव करना बंद कर देगी, मेरा वोट आपके लिए होगा.गौरतलब है कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही येरुशलम को इजराइल की आधिकारिक राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी थी. इसी साल इजराइल के दौरे पर गए पीएम मोदी का रुख देखते हुए माना जा रहा था कि हो सकता है भारत भी अमेरिका के रुख का समर्थन करे लेकिन भारत ने दुनिया भर देशों का रुख भांपते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वोट दिया था.