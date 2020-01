नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की 'लड़ाई' में कूदे स्वराज कौशल, किरण खेर का VIDEO पोस्ट कर दिया जवाब

बॉलीवुड एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) और अनुपम खेर (Anupam Kher) के बीच सोशल वॉर जारी है. नसीरुद्दीन ने 'द वायर' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'अनुपम खेर जैसे लोग काफी मुखर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है. वो जोकर हैं और एनएसडी और एफटीआईआई का कोई भी उनका समकालीन ये बात कह सकता है कि उनका बर्ताव अजीब रहा है. ये उनके खून में है और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते.' अनुपम खेर ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था, 'अगर आप मेरी बुराई करके सुर्खियों में आना चाहते हैं तो मैं आपको एक खुशी भेंट करता हूं. भगवान आपको खुश रखें.' अब दो अभिनेताओं की लड़ाई में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की दिवंगत नेता के पति स्वराज कौशल (Swaraj Kaushal) भी कूद पड़े हैं.

स्वराज कौशल ने एक के बाद कई ट्वीट कर नसीरुद्दीन शाह पर हमला बोला. वह लिखते हैं, 'मिस्टर नसीरुद्दीन शाह मैं अनुपम खेर को करीब 47 वर्षों से जानता हूं. मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था और अनुपम और किरण खेर महान डायरेक्टर बलवंत गार्गी के सानिध्य में थिएटर सीख रहे थे. अनुपम ईमानदार और खुद की पहचान बनाने वाले इंसान हैं. 1971 में मैंने किरण को 'डिजायर अंडर द एल्म्स' का प्ले करते हुए स्टेज पर देखा था. वो शानदार बैडमिंटन प्लेयर भी थीं. मुझे लगता है वो भारतीय चैंपियन थीं. वो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट क्लास पास हैं. उनकी बहन कंवल ठाकुर सिंह भी ऐसी ही थीं. उनका परिवार बहुत अच्छा था. उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे. उनका परिवार शहर के शानदार और अमीर परिवारों में से एक था.'

Mr.Naseeruddin Shah : I am one of the contemporaries of Anupam Kher. I have known him for 47 years and more. I was doing my law and @AnupamPKher and @KirronKherBJP were studying theatre under the legendary Director Balwant Gargi. pic.twitter.com/NLjY140k1H