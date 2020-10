पिता ने अपने बेटे के लिए बना दी लकड़ी की साइकिल, 8 दिन में हुई तैयार

दुनिया में एक पिता ही हैं, जो अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं. एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा तमिलनाडु के मदुरै से आया है. जिसमें एक कारपेंटर ने अपने 7 साल के बेटे के लिए लकड़ी की साइकिल बना दी. इस शख्स का नाम सूर्यमूर्ती है. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, "मैंने इस साइकिल को 8 दिनों में बनाया है, टायर, रिम, ब्रेक और चेन को छोड़कर, साइकिल का हर दूसरा हिस्सा लकड़ी से बना है."

Tamil Nadu: Suryamoorthy, a Madurai based carpenter made a wooden bicycle for his 7-year-old son. He says, "I made this bicycle in 8 days. Except for the tire, rim, brakes, & chain, every other part of the bicycle is made of wood." pic.twitter.com/hgE3i7hnij