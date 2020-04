तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के 102 नए मामले, कुल 411 में से 364 संक्रमित निजामुद्दीन से लौटे

देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों के बढ़ते आंकड़े के बीच दक्ष‍िण भारतीय राज्य तमिलनाडु में संक्रमितों की कुल संख्या शुक्रवार को बढ़कर 411 पहुंच गई. शुक्रवार को ही 102 नए मामले सामने आए. कुल 411 मामलों में से 1 की मौत हुई है जबकि 7 ठीक हो चुके हैं. इन 411 संक्रमितों में से 364 ऐसे हैं जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्थ‍ित तबलीगी जमात के मरकज से लौटे हैं.

A total of 1200 people, who participated in Delhi's Tableeghi Jamaat event, have been traced in the state. All of them have been placed under quarantine: Beela Rajesh, Tamil Nadu Health Secretary #COVID19https://t.co/vFoOiRriBv