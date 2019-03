VIDEO: मंत्री साहब बोले- नरेंद्र मोदी हमारे पापा, हिंदुस्तान के पापा

तमिलनाडु सरकार में मंत्री केटी राजेंद्र बालाजी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अन्नाद्रमुक के ‘डैडी' हैं, उनके डैडी हैं. अन्ना द्रमुक (AIADMK) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच रिश्ता एक राज्य मंत्री के शुक्रवार को दिए उस बयान के बाद उजागर हो गए जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पिता हैं. दुग्ध एवं डेयरी विकास मंत्री के.टी. राजेंद्र बालाजी ने विरुद्धनगर जिला में कहा, "मोदी हमारे पिता हैं. भारत के पिता हैं. हम उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं." मिल्क एंड डेयरी डिवेलपमेंट के मंत्री बालाजी ने कहा कि एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता के निधन के बाद नरेंद्र मोदी ही पार्टी को रास्ता दिखा रहे हैं.

अन्ना द्रमुक और भाजपा के रिश्ते 2014 से 2019 आम चुनावों के बीच बदलते रहे हैं. 2014 में, अन्ना द्रमुक की प्रमुख दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से कहा था, "कौन बेहतर प्रशासक है? गुजरात का मोदी या तमिलनाडु की यह लेडी?" तब भीड़ ने चिल्लाकर कहा था, "लेडी."

#WATCH Tamil Nadu Minister K T Rajendra Balaji: Amma's (Jayalalithaa) decisions were her own. So it was different, but in today's context due to absence of Amma, Modi is our daddy, he is our daddy, India's daddy. (8.3.19) pic.twitter.com/2zzETpaEIo