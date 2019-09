मंत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार को कहे अपशब्द, जनता से बोले- आपके पास वोट मांगने आए तो टूटी चप्पल से पीटें

तमिलनाडु के मंत्री के.टी. राजेंद्र बालाजी ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है. उन्होंने जनता से कहा कि अगर वह आपके पास वोट मांगने आते हैं तो उन्हें चप्पलों से पीटें. के.टी. राजेंद्र बालाजी ने कहा, "नंगुनेरी (उपचुनाव) के प्रत्याशी के लिए मुझे लगता है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार दिल्ली में बैठकर चुन रही है... मणिक्कम टैगोर जैसा बेकार व्यक्ति अब सांसद है... अगर वह आपके पास आकर वोट मांगता है, तो उसे टूटी चप्पल से पीटिए...

राज्य की शिवकाशी विधानसभा सीट से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) के विधायक तथा राज्य की एदापद्दी ई. पलानीसामी सरकार में मंत्री ने कहा, "न वह (मणिक्कम टैगोर) लोकसभा चुनाव के लिए आपके पास वोट मांगने आया था, न ही चुने जाने के बाद उसने आपसे शुक्रिया कहा... वह एहसानफरामोश कुत्ता है, जो दिल्ली में बैठा है... उसका परिवार भी दिल्ली में बैठा है..."

Tamil Nadu Minister KT Rajendra Balaji: Neither he (Manickam Tagore) came to you asking for votes during Lok Sabha elections nor did he thank you after getting elected. He is an ungrateful dog who is sitting in Delhi. His family is also sitting in Delhi. https://t.co/Ip9Mds4sOfpic.twitter.com/IDrdShwR0Q