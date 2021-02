'DMK एंटी-हिंदू है, तमिल को बचाना है तो हिंदुत्व लाना होगा' : तमिलनाडु में हमलावर BJP नेता तेजस्वी सूर्या

BJYM के एक कार्यक्रम में तेजस्वी सूर्या ने कहा कि 'DMK यहां पर खराब और खतरनाक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, जो हिंदू-विरोधी है. हर तमिल एक गर्वित हिंदू है. यह ऐसी पवित्र धरती है, जहां देश में सबसे ज्यादा मंदिर हैं. तमिलनाडु का एक-एक इंच पवित्र है, लेकिन DMK एंटी-हिंदू है, इसलिए हमें इन्हें हराना होगा.' उन्होंने इसपर जोर दिया कि उनकी पार्टी ही तमिलनाडु की आत्मा और तमिल भाषा का प्रतिनिधित्व करती है.

उन्होंने कहा, 'अगर तमिल को बचाना है तो हिंदुत्व को जीतना होगा. अगर कन्नड़ को बचाना है तो हिंदुत्व को जीतना होगा. बीजेपी तमिलनाडु और तमिल भाषा की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है.'

Bharatiya Janata Party is the only party that respects and promotes all regional languages of India. If Tamil has to survive, Hindutva has to win. If Kannada has to win, Hindutva has to win. BJP represents spirit of Tamil Nadu & Tamil language: BJP MP Tejasvi Surya in Salem y'day pic.twitter.com/iUBXYsxDHz