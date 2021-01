कंगना रनौत पर लेखक ने कॉपीराइट के उल्लंघन का लगाया आरोप, कही यह बात....

कंगना ने ट्वीट किया था, 'भगवान कृष्‍ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दिय था. पहले शांति फिर क्रांति..इनका सिर कलम करने का समय आ गया है...जय श्रीकृष्‍ण.' आज सुबह उनका ट्विटर अकाउंट कई घंटों के लिए प्रतिबंधित रहा. ट्विटर के प्रवक्‍ता ने कहा, 'हम ट्विटर के नियमों को उल्‍लंघन करने वाले अकाउंट किसी भी अकाउंट पर कार्रवाई करते हैं. हम स्‍वतंत्र रूप से विचार व्‍यक्‍त करने के लिए लोगों का स्‍वागत करते हैं लेकिन आप किसी का उत्‍पीड़न नहीं कर सकते या इस तरह के व्‍यवहार के लिए किसी को उकसा नहीं सकते. ' हालांकि बुधवार शाम को कंगना को अपने अकाउंट में पोस्‍ट करने का 'अधिकार' वापस मिल गया. बॉलीवुड एक्‍ट्रेस के कुछ प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर कहा कि "taking one's head off" को मुहावरे के तौर पर इस्‍तेमाल किया गया है, उनका आशय से किसी को बुरी तरह से डांटने या फटकारने से है.

Anti nationals are trending #SuspendKanganaRanaut .... please do, when they suspended Rangs I came and made their lives even more miserable,now if they suspend me will exit virtual world and in real world will show you real Kangana Ranaut- the mother of all fathers #babbarshernipic.twitter.com/Msl2PosqDK