टाटा समूह ने ताज महल होटल में कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मुफ्त में रहने के लिए दिए कमरे

बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पड़ोसियों और मकान मालिकों द्वारा दुर्व्यवहार के मामले सामने आने के बाद टाटा ग्रुप चेयरमैन रतन टाटा ने यह फैसला लिया है. अब इस फैसले की सोशल मीडिया पर भी काफी प्रशंसा की जा रही है.

The Tata Group is providing accommodation at the Taj Hotel, Colaba and Taj Lands End, Bandra for Doctors and Nurses working in BMC Hospitals amidst Corona Virus Crisis.

Thank you so much Hon. Ratan Tata Ji Tata Group for your generous contributions.